Iran: ballano in piazza per l'8 marzo, arrestate due donne

Due giovani donne sono state arrestate a Teheran dopo che un video sui social le ha mostrate mentre ballavano in strada per la Giornata della donna e per festeggiare il Capodanno iraniano, che inizierà il 20 marzo, in piazza Tajrish, a nord della capitale.

Le due ragazze si sono vestite come Haji Firouz, un personaggio tradizionale che indossa abiti rossi, canta e balla per le strade ogni anno nei giorni precedenti il Capodanno per celebrare la ricorrenza. Sono state accusate di "comportamento contrario alle norme sociali".



Il governo respinge il rapporto Onu sulla repressione

Il ministero degli Esteri iraniano ha condannato fermamente il rapporto pubblicato ieri dalla missione Onu d'inchiesta internazionale indipendente sull'Iran in merito alla repressione delle proteste nel Paese nel 2022-2023, innescate dalla morte di Mahsa Amini mentre era in custodia di polizia per abbigliamento islamico 'improprio'.

'Le ripetute accuse infondate contenute nel rapporto si basano su informazioni errate e distorte e mancano di qualsiasi

credibilità giuridica', ha affermato il ministero in un comunicato, come riporta l'agenzia di stampa Irna. 'Alcuni governi occidentali hanno tentato di fomentare l'iranofobia e diffamare l'Iran' attraverso il rapporto dell'Onu, ha aggiunto.

La missione Onu ha affermato nel suo primo rapporto che la violenta repressione delle proteste pacifiche e la diffusa

'discriminazione istituzionale' contro donne e le ragazze in Iran hanno portato a gravi violazioni dei diritti umani da parte

di Teheran, molte delle quali costituiscono 'crimini contro l'umanità''.

