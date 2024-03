Gli Houthi: 'Se l'Italia ci intralcia unica scelta è attaccarla'

"E' un peccato che l'Italia abbia abbattuto un nostro drone. Noi ci comporteremo di conseguenza. Non attacchiamo l'Italia in quanto tale ma se intralcia la nostra azione non ci lasciano altra scelta". Lo dice all'ANSA Zayd al-Gharsi, direttore del dipartimento dei media della presidenza della Repubblica (Houthi) di Sanaa.

"L'Italia è per noi un Paese amico" e "noi non abbiamo fatto la guerra all'Italia né agli altri Paesi europei. La nostra lotta è per la difesa dei palestinesi", dice al-Gharsi aggiungendo che "i nostri droni e le nostre armi sono puntate su Israele e su chi difende Israele di fronte alle nostre coste".

Gli Houthi yemeniti hanno preso di mira "un certo numero di cacciatorpediniere statunitensi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden con 37 droni", ha detto il portavoce militare del gruppo sostenuto dall'Iran, Yahya Sarea, al canale tv Al-Masirah di proprietà degli Houthi. Da parte sua, il Comando Usa per il Medio Oriente (Centcom) ha affermato che nella notte le forze statunitensi e alleate hanno abbattuto 15 droni Houthi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Centcom ha definito l'attacco "su larga scala" una minaccia per le navi mercantili, la Marina americana e le navi della coalizione nella regione.

Secondo il canale tv Al-Masirah di proprietà degli Houthi, nell'attacco lanciato dalle milizie ribelli prima dell'alba nel Golfo di Aden, è stata presa di mira anche la nave commerciale americana Propel Fortune.

"I missili non hanno colpito la nave", hanno detto le forze armate americane, riportano i media internazionali, aggiungendo che "non sono stati segnalati feriti o danni" e il portarinfuse ha continuato il suo viaggio nonostante quello dell'ultimo giorno sia stato uno degli attacchi più ampi degli Houthi da quando hanno iniziato a lanciare droni e missili contro le navi commerciali nel Mar Rosso, a novembre.

L'attacco alla Propel Fortune è avvenuto due giorni dopo che un missile Houthi ha colpito un cargo nel Golfo di Aden - il True Confidence - uccidendo tre membri dell'equipaggio e costringendo i sopravvissuti ad abbandonare la nave.

