Al via in Senegal la campagna per le presidenziali del 24 marzo

E' iniziata in Senegal la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali che si terranno il 24 marzo.

Uno dei candidati, Khalifa Sall, ex sindaco di Dakar, ha visitato in serata diversi quartieri della capitale, salutando centinaia di suoi sostenitori. Dei 19 candidati presidenziali, è visto come uno dei principali contendenti alla successione del presidente Macky Sall, che non si ricandiderà.

Il voto avrebbe dovuto svolgersi il 25 febbraio, ma Sall ha gettato il Paese - che era considerato un faro di stabilità in una regione piena di colpi di stato militari - nella sua peggiore crisi degli ultimi anni il 3 febbraio rinviando le elezioni, poco prima della fine della campagna elettorale. Ciò ha scatenato proteste di piazza che hanno provocato la morte di 4 persone e la condanna internazionale, mentre gli oppositori hanno accusato Macky Sall di aver tentato di rimanere al potere oltre la fine del suo mandato prevista per il 2 aprile.



