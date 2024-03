Ue, corridoio marittimo con Usa ed Emirati Arabi per Gaza

"Oggi, insieme agli Emirati Arabi Uniti e agli Stati Uniti, sostenuti da altri partner cruciali, lanciamo un corridoio marittimo per fornire assistenza umanitaria tanto necessaria" alla popolazione di Gaza. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un punto stampa a Cipro. "Siamo ormai molto vicini all'apertura del corridoio" marittimo tra Cipro e Gaza, "si spera sabato o domenica" ha detto von der Leyen.

La presidente dell'esecutivo Ue ha indicato che la prima operazione pilota - in collaborazione con gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi - partirà oggi con una nave che lascerà il porto cipriota di Larnaca per portare i primi aiuti a Gaza e testare il corridoio.



