L'opposizione esclude una candidatura alternativa per le presidenziali

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha escluso la possibilità di un nome alternativo per la corsa delle presidenziali del 28 luglio, nonostante una sentenza della Corte Suprema l'abbia interdetta dai pubblici uffici per i prossimi quindici anni, rendendo impossibile la sua candidatura.

"Voglio rivelare una sorpresa a quelli che stanno parlando di un candidato alternativo - ha dichiarato Machado ad un evento elettorale a Barinas -. Se ci sarà un sostituto qui, sarà solo quello che prenderà il posto del presidente Nicolas Maduro, e sono io".

Machado aveva stravinto le primarie a ottobre, ma a dicembre è stata esclusa dalla corsa presidenziale a causa della decisione giudiziaria. Dopo aver fissato la data delle consultazioni per il 28 luglio, il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato stabilito per il 25 marzo. Questo rende impossibile qualsiasi tentativo di ottenere una revisione della sentenza in tempo utile.



