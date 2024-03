Via la croce dal manifesto delle Olimpiadi. Tajani: 'È stupido, non laico'

Polemica dopo che il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici a Parigi ha svelato alcuni manifesti ufficiali per promuovere l'appuntamento internazionale previsto dal 26 luglio nella capitale francese.

"Togliere la croce dalla cupola della chiesa degli Invalides per il manifesto delle Olimpiadi 2024 non è laicità, è stupidità. Non possiamo rinunciare alla nostra identità. Se noi stessi non rispettiamo la nostra storia, gli altri non lo faranno mai. Il nostro è il partito cristiano-democratico, non possiamo rinunciare alla nostra identità", ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un passaggio - in francese - del suo intervento al Congresso del Ppe.



