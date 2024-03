Kiev non esclude che l'obiettivo del raid ad Odessa fosse Zelensky

Non si può escludere che l'attacco missilistico russo di ieri a Odessa avesse come obiettivo le delegazioni di Volodymyr Zelensky o del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.

Lo ha detto alla Cnn Ihor Zhovkva, consigliere diplomatico senior ucraino, secondo quanto riportato dal Guardian. "Era davvero a meno di 500 metri da noi" e "non si può escludere che fosse diretto alla delegazione del mio presidente o alla delegazione degli ospiti stranieri", ha detto.

Medvedev: 'L'obiettivo non era Zelensky, ma è un peccato'

"E' ovvio a tutti" che l'attacco missilistico russo a Odessa non era diretto contro il corteo di auto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del premier greco Kyriakos Mitsotakis, perché "se quello fosse stato l'obiettivo, sarebbe stato colpito". Lo ha scritto oggi l'ex presidente russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram. Ma "è un peccato", aggiunge Medvedev, che i missili siano caduti nel luogo prestabilito, cioè su un obiettivo militare secondo Mosca.

Un peccato, afferma l'ex presidente russo, che "sua maestà il caso, con il suo dito punitore, non abbia deciso diversamente la sorte del primo musicista genitale". Un riferimento a uno sketch di quando Zelensky, che allora era un attore, fingeva di suonare il pianoforte con il pene.

"Nullum malum sine aliquo bono", conclude Medvedev in latino, cioè "non c'è nessun male che non abbia qualcosa di buono".

