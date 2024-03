Donald Trump ha incontrato Elon Musk e altri finanziatori repubblicani nei giorni scorsi a Palm Beach, Florida. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali non è chiaro se Musk, uno degli uomini più ricchi al mondo, stanzierà fondi per la campagna dell'ex presidente. Trump ha lodato Musk con gli alleati e spera di poter incontrare Musk a faccia a faccia a breve.



