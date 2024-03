Nuovo convoglio aiuti umanitari inviato a Gaza dalla Giordania

La Jordan Hashemite Charity Organization (Jhco), in collaborazione con le Forze armate giordane, ha inviato oggi un convoglio di 24 camion nella Striscia di Gaza, carico di 427 tonnellate di aiuti alimentari.

Lo scrive l'agenzia giordana Petra. Il convoglio trasportava pacchi di cibo e farina donati dall'organizzazione Human Appeal, dalla Fondazione Al-Imdaad, dal Sudafrica, da Tkiyet Um Ali e dal Programma alimentare mondiale (Pam).

Il convoglio ha attraversato il ponte Re Hussein oggi pomeriggio, diretto a Gaza, mentre la Royal Jordanian Air Force stava sganciando i rifornimenti di soccorso alla Striscia, si legge in un comunicato del segretario generale dell'organizzazione umanitaria, Hussein Al-Shibli.

"Il convoglio fa parte degli sforzi della Giordania per sostenere il nostro popolo a Gaza, a causa delle attuali circostanze che sta attraversando. È stato preparato con cibo e generi di soccorso da distribuire ai cittadini", ha dichiarato.

Al-Shibli ha detto che la sua organizzazione continuerà a ricevere donazioni e a coordinarsi per portare aiuti via terra e via aerea per "essere al fianco della nostra gente nella Striscia di Gaza".



