Kiev, 'quest'anno produrremo 2 milioni di droni'

L'Ucraina produrrà quest'anno due milioni di droni: lo ha detto al canale United News la vice ministra per le Industrie strategiche, Hanna Gvozdyar, come riporta Rbc-Ucraina. Gvozdyar ha osservato che i bisogni dell'esercito sono molto maggiori rispetto a quelli che possono essere coperti dalle capacità finanziarie del Paese. "E anche insieme ai nostri partner sarebbe difficile per noi. Tuttavia stiamo lavorando in questa direzione. Ora stiamo aumentando la produzione di droni", ha aggiunto: "in termini di produzione, stiamo andando ben oltre il milione. E sono sicura che quest'anno raggiungeremo la soglia dei 2 milioni".

L'Intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur) ha confermato che il pattugliatore russo 'Sergiy Kotov' colpito da doni marini la notte scorsa nelle acque della Crimea occupata è stato distrutto: lo scrive Ukrainska Pravda su Telegram. La missione si è svolta in collaborazione con la Marina militare e con il supporto del ministero della Trasformazione digitale, si legge nel messaggio. L'Aeronautica militare ucraina ha fatto anche sapere che le forze russe hanno lanciato la notte scorsa 22 droni kamikaze, 18 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev.

Le forze armate ucraine continuano a fare affluire rinforzi verso Rabotino, nella regione di Zaporizhzhia, inviando anche unità del battaglione Azov per cercare di resistere all'avanzata dei russi su questo villaggio, che le truppe di Kiev avevano riconquistato nell'agosto scorso nell'ambito della loro controffensiva. Lo ha detto Vladimir Rogov, membro dell'autorità filorussa nella parte della regione controllata dalle forze di Mosca.

Rogov ha detto all'agenzia Tass che le forze armate ucraine "stanno gettando risorse umane ed equipaggiamento" verso quest'area e le truppe che arrivano "vanno all'attacco senza alcuna formazione al combattimento", ha aggiunto.

Secondo Rogov, Rabotino è completamente distrutta ed entrambe le parti stanno intensificando il fuoco di artiglieria vicino agli insediamenti di Zherebyanka e Pyatikhatki, a nord-est di Vasilyevka.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA