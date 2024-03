Gruppo dell'ultrasinistra tedesca rivendica il sabotaggio a Tesla

"Oggi abbiamo sabotato Tesla". Un gruppo di estrema sinistra che si definisce 'Vulkangruppe' ha rivendicato l'attacco incendiario contro la rete elettrica vicino a Berlino che ha causato lo stop della produzione della fabbrica di Tesla di Grünheide. Lo riporta Dpa.

Il nome del gruppo era già emerso in passato, ad esempio in un attacco contro la fornitura elettrica del cantiere di Tesla nel 2021.

"Questi o sono gli eco-terroristi più stupidi sulla Terra o sono burattini di coloro che non hanno buoni obiettivi ambientali". Lo ha scritto su X Elon Musk, commentando la notizia del sabotaggio in Germania contro la rete elettrica della sua gigafactory vicino a Berlino. Lo riporta Dpa. "Interrompere la produzione di veicoli elettrici, piuttosto che di veicoli a combustibile fossile, è estremamente stupido", ha aggiunto Musk, scrivendo "estremamente stupido" direttamente in tedesco.

Blackout alla Tesla in Germania, indagini per atto doloso

In merito alle ampie interruzioni di corrente nel distretto di Oder-Spree vicino a Berlino, che ha causato lo stop della fabbrica di Tesla di Grünheide, il ministro degli Interni del Brandeburgo Stübgen ha parlato di un "perfido attacco" alle infrastrutture elettriche. Un traliccio è stato incendiato questa mattina. Anche un portavoce della polizia ha confermato che si sospetta un atto doloso. Lo riporta Tagesschau.

