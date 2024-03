Hamas, 'Non ci sono progressi reali nei colloqui sugli ostaggi'

Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato al canale libanese Al Mayadeen che "non ci sono reali progressi" nei colloqui sulla liberazione degli ostaggi e ha accusato Israele di non dare "risposte chiare riguardo alle richieste di Hamas". In particolare, secondo il funzionario, Israele non avrebbe dato risposte chiare riguardo sul cessate il fuoco, il ritiro dalla Striscia di Gaza e il ritorno degli sfollati.

La fonte ha sottolineato che Hamas "insiste su questi richieste prima di prendere qualsiasi posizione sugli ostaggi israeliani": "i mediatori egiziani e del Qatar continuano a fare passi avanti nei negoziati, ma affrontano difficoltà estreme", ha aggiunto.

Un'altra fonte qualificata del movimento islamico ha detto all'Arab World Press, come riporta il Times of Israel, che "la palla è nel campo di Israele" per quanto riguarda i colloqui sugli ostaggi, dopo che Hamas ha presentato i criteri per i detenuti palestinesi che vuole vedere liberati.

Il funzionario afferma che saranno inclusi almeno 20 palestinesi condannati all'ergastolo. La fonte aggiunge che Hamas non spinge per un ritorno immediato degli abitanti di Gaza nel nord della Striscia a causa del rischio di sovraffollamento, ma vuole che ci sia un ritorno ordinato e graduale di oltre 500 famiglie al giorno durante il periodo del cessate il fuoco, con la partecipazione della Croce Rossa e dell'Unrwa.

E Hamas ha affermato che sta portando avanti i colloqui per garantire una tregua a Gaza nonostante la decisione di Israele di non partecipare. Lo riporta Reuters sul suo sito.

"I colloqui al Cairo continuano per il secondo giorno indipendentemente dalla presenza o meno della delegazione israeliana in Egitto", ha detto a Reuters un funzionario di Hamas.

Secondo il Wall Street Journal, che cita un altro funzionario di Hamas, un accordo per una tregua di 6 settimane potrebbe essere raggiunto solo nella prima settimana di Ramadan, che comincia il 10 marzo, nonostante le dichiarazioni dei mediatori secondo cui le parti potrebbero raggiungere un accordo entro pochi giorni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA