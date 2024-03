Haiti: 'attaccato un secondo carcere', terrore nella capitale

Proseguono i disordini ad Haiti dove, secondo alcuni media locali, sarebbe stata invasa anche una seconda prigione con all'interno circa 1.400 detenuti. Il principale stadio di calcio del Paese è stato occupato e depredato da uomini armati, che hanno anche tenuto in ostaggio un dipendente per ore, ha riferito la Federazione calcistica di Haiti.

Nella capitale di Haiti, Port au Prince, dove il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza e il coprifuoco, i residenti continuano a vivere momenti di terrore, con spari e cadaveri sparsi in diverse strade, mentre si registrano le prime interruzioni di internet per i danni ai cavi di fibra ottica avvenuti negli scontri. In un quartiere sono state erette barricate con pneumatici in fiamme.

Ieri almeno una dozzina di persone sono morte dopo che i membri di una potente gang armata hanno attaccato la prigione principale della capitale di Haiti, Port au Prince, consentendo l'evasione di diverse migliaia di detenuti, hanno detto in serata un giornalista dell'Afp e una Ong. "Abbiamo contato i corpi di molti prigionieri", ha detto Pierre Esperance del gruppo per i diritti umani RNDDH, aggiungendo che solo circa 100 dei circa 3.800 detenuti del Penitenziario Nazionale erano ancora all'interno della struttura dopo l'aggressione delle bande avvenuta nella notte di sabato. Un giornalista dell'Afp che ha visitato la prigione domenica ha contato una dozzina di corpi all'esterno.

I gangster-ribelli hanno iniziato di recente ad attaccare stazioni di polizia, l'aeroporto internazionale e il Penitenziario nazionale: un'escalation senza precedenti, nota Cnn, culminata venerdì in un messaggio del leader della gang, Jimmy Cherizier, detto Barbecue, che ha chiesto alla polizia di arrestare il primo ministro ad interim di Haiti, Ariel Henry. "Ribadiamo che la popolazione non è il nostro nemico, i gruppi armati non sono il vostro nemico. Arrestate Ariel Henry per la liberazione del Paese", ha dichiarato Cherizier, aggiungendo che "con queste armi libereremo il Paese; con queste armi cambieremo il Paese".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA