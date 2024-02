Netanyahu, 'voto anticipato sarebbe la nostra sconfitta'

''Elezioni politiche indette mentre è in corso la guerra sarebbero una sconfitta per Israele.

Ci paralizzerebbero per sei mesi. Legherebbero le mani al governo e ai combattenti'': lo ha affermato il premier Benyamin Netanyahu, riferendosi all'inasprirsi del dibattito politico interno. ''Sarebbero il sogno di Yihya Sinwar e dell'Iran''.

Il premier ha risposto indirettamente al ministro della difesa Yoav Gallant che alla luce della grave situazione di sicurezza richiede l'estensione della coscrizione militare fra i giovani ortodossi, cosa che secondo gli osservatori rischierebbe di destabilizzare la coalizione di governo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA