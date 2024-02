Appello del team Navalny, 'venite ai funerali'

La portavoce di Alexei Navalny, Kira Yarmysh, ha lanciato oggi un appello ai russi perché partecipino domani ai funerali dell'oppositore, affermando che "grazie a lui in molti hanno cominciato a credere che un cambiamento è possibile".

"Anche se non avete mai incontrato Alexei - afferma Yarmysh in un video postato sul suo account X - lo conoscete lo stesso molto bene. Voi avete fatto diffondere le sue inchieste, siete usciti con lui in piazza, eravate in sua compagnia il giovedì sera quando appariva sul suo canale televisivo. Avete letto i suoi post dalla prigione dalla quale lui sosteneva noi, rimasti liberi". "Grazie a lui - conclude la portavoce - avete cominciato a interessarvi alla politica".



