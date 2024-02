Zelensky a Tirana con i leader dell'Europa sud-orientale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Tirana per incontrare oggi i leader dei paesi dell'Europa sud-orientale, un summit organizzato insieme al governo albanese. Ed è proprio con il premier Edi Rama, che Zelensky si è incontrato questa mattina, prima del vertice. "Con l'irremovibile amico dell'Ucraina discuteremo di difesa e e cooperazione politica, sostegno alla Formula di Pace e accordi di sicurezza", ha scritto il presidente ucraino sul social media X, apprezzando il fatto che "l'Albania è uno dei paesi che ha firmato la Dichiarazione del G7 di Vilnius".

Durante il summit, dove avrà anche incontri bilaterali, con i capi di Stato e premier dei paesi presenti, Zelensky ha detto di voler proporre "il sostegno agli sforzi dell'Ucraina per raggiungere una pace giusta e duratura, nonché di organizzare il vertice globale sulla pace in Svizzera".

Il summit di oggi sarà "un incontro di solidarietà e ulteriore impegno delle nostre democrazie contro l'aggressione russa", ha ribadito in un suo post su Facebook, il premier albanese Rama.





