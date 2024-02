Raid israeliano su un edificio dell'Unrwa a Jabalia

Al Jazeera riporta vittime a seguito di un bombardamento israeliano che ha colpito un edificio dell'Unrwa che ospita sfollati nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Secondo quanto scrive l'emittente, un raid israeliano ha preso di mira un veicolo palestinese a est del campo. Il filmato dell'incidente, verificato da Al Jazeera, evidenzia la morte di almeno una persona e il ferimento di molte altre. "Un aereo da ricognizione israeliano ha bombardato l'auto e abbiamo trovato morti e feriti per strada", ha detto un testimone.



L'esercito israeliano prosegue le operazioni di terra a Gaza City (nel rione Zaitun) e a Khan Yunis. Lo ha reso noto il portavoce militare. A Zaitun, ha precisato, l'aviazione e' intervenuta ieri dieci volte per proteggere le forze di terra da minacce incombenti da parte di miliziani di Hamas, ''20 dei quali sono stati uccisi''. In parallelo altre operazioni sono state condotte nel settore occidentale di Khan Yunis (nel sud della Striscia) dove ieri ''sono stati uccisi 15 terroristi''. Nelle perlustrazioni condotte dalle forze di terra sono stati trovati magazzini di armi e documenti di Hamas. Inoltre - ha aggiunto il portavoce - nel sud della striscia di Gaza la marina militare ha colpito postazioni di Hamas e della Jihad islamica.

Un missile lanciato dal Mar Rosso verso Eilat, nel sud di Israele, è stato intercettato, secondo i media locali, dalle difese aeree israeliane dopo che in città erano risuonate sirene di allarme. ''I nostri combattenti - ha riferito il portavoce militare - hanno intercettato con successo mediante il sistema Iron Dome un obiettivo proveniente dal Mar Rosso nella nostra direzione. Quell'obiettivo - ha proseguito il portavoce - non è penetrato nello spazio aereo israeliano e non ha rappresentato un pericolo per la popolazione''. Si tratta del secondo attacco del genere nell'ultimo mese, ha rilevato la radio militare

Il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha annunciato intanto un nuovo bilancio delle vittime palestinesi: 29.410 dall'inizio dell'offensiva di Israele.

