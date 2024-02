Governo Singapore sovvenziona concerto di Taylor Swift

Il Singapore Tourism Board (STB) ha fornito una sovvenzione per portare Taylor Swift nella città-stato. Secondo quanto riportato dal The Strait Times (ST), STB e il Ministero per la Comunità, la Cultura e la Gioventù (MCCY) hanno annunciato in una dichiarazione congiunta che settori come il turismo, l'ospitalità, la vendita al dettaglio, i viaggi e la ristorazione potrebbero trarre vantaggio dall'evento, seguendo l'esempio di altre città dove Swift si è esibita.

La dichiarazione è giunta in risposta alle affermazioni del primo ministro thailandese Sretta Thavisin, per il quale Singapore stava cercando un accordo per impedire a Swift di esibirsi altrove nel sud-est asiatico durante il suo attuale Eras Tour. Il governo di Singapore avrebbe offerto sussidi fino a 3 milioni di dollari per ciascuno dei sei concerti previsti allo Stadio Nazionale, secondo quanto comunicato dal promotore del concerto AEG allo stesso primo ministro thailandese.



