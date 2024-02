'Kiev attacca con gli Himars una base russa in Donetsk, 60 morti'

L'esercito ucraino ha lanciato un attacco con due missili Himars contro un campo di addestramento russo vicino al villaggio di Trudovskoye, nel distretto di Volnovakha, in Donetsk. Lo riporta il servizio della Bbc in lingua russa. Al momento dell'attacco, che sarebbe avvenuto ieri, i militari della 36ma Brigata di fucilieri motorizzati della Guardia russa erano in formazione sul campo di addestramento. Secondo le stime ci sarebbero circa 60 vittime tra i militari del Cremlino. Foto e video, che la Bbc afferma di non pubblicare per motivi etici, mostrano decine di morti. L'Ucraina non ha commentato le informazioni dell'attacco con gli Himars.

L'esercito ucraino ha negato intanto di aver perso il controllo dell'insediamento di Krynki, sua testa di ponte sulla riva occupata del fiume Dnipro, nell'Ucraina sud-orientale, la cui cattura era stata annunciata ieri dallo stesso presidente russo Vladimir Putin. "La leadership militare e politica del Paese aggressore ha annunciato la cattura della testa di ponte sulla riva sinistra del fiume Dnipor. Diciamo ufficialmente che questa informazione è falsa", ha scritto sui social il Comando meridionale delle forze ucraine.

L'aeronautica militare ucraina ha riferito di avere abbattuto la notte scorsa un cacciabombardiere russo Su-34: lo ha reso noto su Telegram il comandante dell'Aeronautica, Mykola Oleschuk, come riporta Ukrainska Pravda. "Meno uno, continuiamo a lavorare. L'equipaggio dell'Su-34 si unisce alla nostra rubrica 'Volo eterno, fratelli!'", si legge nel messaggio.

