Joe Biden ha accusato il suo rivale Donald Trump di aver parlato della morte di Alexei Nalvany e di non aver incolpato Vladimir Putin. "Trump non riesce nemmeno a condannarlo. È scandaloso", ha detto ieri sera ad una raccolta fondi in California. "Ci sta trascinando indietro nel passato, non ci sta portando verso il futuro. Siamo dalla parte della verità e sconfiggeremo lui e le sue bugie", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA