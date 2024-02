Veto Usa, bocciata la risoluzione araba su Gaza all'Onu

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si è riunito oggi sulla situazione a Gaza per discutere una risoluzione presentata dal Gruppo Arabo per il cessate il fuoco "immediato" tra Israele e Hamas, che è stato bocciata, però, per il veto degli Usa. La Gran Bretagna si e' astenuta. 13 membri del Consiglio hanno votato a favore.

Gli Stati Uniti, che ieri hanno fatto circolare una bozza di risoluzione alternativa in cui tra l'altro si chiede a Israele di non lanciare una offensiva di terra a Rafah, hanno preannunciato il veto sulla bozza, che chiede anche il rilascio di tutti gli ostaggi e il rispetto "scrupoloso" delle misure a protezione dei civili.

La rappresentante permanente americana all'Onu, Linda Thomas Greenfield, prima di mettere il veto sulla bozza oggi in agenda ha detto che la risoluzione araba influenzerebbe negativamente, se adottata, i delicati negoziati in corso che rappresentano "l'unica" via per una pace duratura nella regione. La diplomatica ha annunciato ufficialmente il progetto di Washington per una risoluzione alternativa: "Ci sono molte cose su cui possiamo andare d'accordo", ha detto Thomas-Greenfield invocando un cessate il fuoco "appena praticamente possibile", la prima condanna di Hamas in una risoluzione del Consiglio di Sicurezza e un monito a Israele a non lanciare un'offensiva di terra su Rafah.

Il "cessate il fuoco immediato", come richiesto nella risoluzione araba, "darebbe copertura a Hamas per non rilasciare tutti gli ostaggi", ha sottolineato Thomas Greenfield, parlando con i giornalisti fuori dal Consiglio di Sicurezza. Spiegando altri motivi che hanno indotto Washington a mettere il veto, ha osservato che "la condanna di Hamas dovrebbe essere contenuta in ogni risoluzione Onu su Gaza", anche se a voce, nelle dichiarazioni di voto, si sono espressi in questo senso quasi tutti i suoi colleghi nel Consiglio di Sicurezza.

Thomas-Greenfield ha aggiunto che "ogni vita conta" a Gaza ed è per questo che "Washington è al lavoro sul campo 24 ore su 24 e sette giorni si sette" per arrivare a una soluzione: "Nessun altro lo sta facendo", ha aggiunto l'ambasciatrice".

Londra si astiene, Parigi vota sì

"Ostaggi fuori e aiuti dentro": questa la precondizione che la Gran Bretagna pone al cessate il fuoco al Gaza. Londra si è astenuta sulla risoluzione araba del Consiglio di Sicurezza sulla quale Washington ha messo il veto. "I negoziati in corso sul rilascio degli ostaggi sono cruciali", ha detto l'ambasciatrice britannica Barbara Woodward dopo il voto del Consiglio di Sicurezza sottolineando anche che Hamas "non dovrebbe più essere al potere a Gaza" e "non dovrebbe essere nelle condizioni di fare quello che ha fatto il 7 ottobre".

Per la Francia, invece, il costo umano della crisi a Gaza è "intollerabile", ecco perchè Parigi ha votato a favore della risoluzione araba su cui gli Usa hanno messo il veto.

"Israele si deve fermare", ha detto l'ambasciatore francese Nicolas de Riviere dopo il voto, ammettendo d'altra parte che "è incomprensibile" che il Consiglio di Sicurezza "non riesca a condannare Hamas".

Per Mosca la proposta americana 'non è praticabile'

La proposta degli Stati Uniti su Gaza per la Russia "non è un'alternativa praticabile". Lo ha detto, bocciando preventivamente la nuova iniziativa di Washington, il rappresentante permanente russo all'Onu, Vasily Nebenzya.

"Washington è in cattiva fede, vuole solo prendere tempo", ha detto Nebenzya dopo il veto Usa che ha mandato la nuova

risoluzione araba su un binario mordo. Secondo Mosca, il testo annunciato oggi in Consiglio di Sicurezza dall'ambasciatrice

americana Linda Thomas-Greenfield "non chiede un cessate il fuoco immediato, solo una tregua temporanea e solo quando le

condizioni saranno mature"

Hamas, 'Via libera a Israele per altri massacri'

Hamas ha condannato la decisione degli Stati Uniti di porre il veto alla richiesta del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per un cessate il fuoco a Gaza, affermando che ciò equivale a dare a Israele il "via libera" per compiere "ulteriori massacri".

"Questo veto serve l'agenda dell'occupazione israeliana, ostacola gli sforzi internazionali per fermare l'aggressione e aumenta la sofferenza del nostro popolo - ha affermato Hamas in una nota -. La posizione americana è il via libera affinché

l'occupazione commetta altri massacri".

