Sanchez incontra Wang Yi, focus su cooperazione Spagna-Cina

Le opportunità di cooperazione fra Cina e Spagna nell'ambito economico e culturale e per approfondire e dare continuità alle relazioni fra Pechino e Madrid, "in un quadro di equilibrio e reciprocità", sono state analizzate nel corso di un incontro fra il premier spagnolo Pedro Sanchez e il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, oggi alla Moncloa.

Sanchez ha rilevato "il buon momento delle relazioni bilaterali", cui ha dato impulso il suo viaggio in Cina nel marzo 2023, segnala una nota della Moncloa. Affrontate, durante l'incontro, anche le relazioni fra l'Unione europea e la Cina, che Madrid considera "socio strategico", e il ruolo che può svolgere Pechino per contribuire alla pace e alla stabilità nei conflitti in Ucraina e a Gaza, così come le sfide dell'emergenza climatica.



