'Negato l'accesso alla salma di Navalny per il terzo giorno'

I collaboratori di Alexei Navalny hanno reso noto che le autorità russe hanno negato alla famiglia del dissidente l'accesso alla sua salma per il terzo giorno consecutivo.

L'indagine delle autorità russe sulla morte di Alexei Navalny "è stata estesa": lo hanno detto gli inquirenti alla madre dell'ex leader dell'opposizione deceduto in carcere venerdì scorso, secondo quanto riferito dalla portavoce di Navalny. "Non si sa per quanto tempo andrà avanti. La causa della morte è ancora 'indeterminata'. Mentono, prendono tempo e non lo nascondono nemmeno", ha scritto su X Kira Yarmysh.





