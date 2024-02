Media, 'corpo Navalny forse portato all'obitorio venerdì notte'

Le telecamere stradali che monitorano il traffico avrebbero catturato un convoglio russo che trasportava il corpo di Alexei Navalny dalla prigione all'obitorio. Lo riporta SkyNews sulla base delle riprese girate la notte tra il 16 ed il 17 febbraio, diffuse dal media russo Mediazona.

Entrambe le telecamere mostrano lo stesso convoglio che attraversa il fiume Ob a sud di Labytnangi, che è l'unica strada tra la prigione di Kharp e l'obitorio di Salekhard, dove sarebbe il corpo dell'oppositore.

La prigione e l'obitorio dell'ospedale della città di Salechard distano circa un'ora di macchina, ricorda SkyNews, sottolineando che i codici temporali sui video suggeriscono che il convoglio di quattro veicoli (un'auto della polizia davanti e dietro, un minibus e un'altra auto senza contrassegni) è stato ripreso tra le 23:54 e le 00:01 ora locale.

Il minibus - conclude - è un modello UAZ e ha contrassegni che suggeriscono sia un veicolo del servizio penitenziario federale. Sky News precisa di non essere in grado di verificare in modo indipendente le indicazioni.



