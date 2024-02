La polizia convoca Bolsonaro sul tentato golpe del gennaio 2023

La polizia federale ha convocato l'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, per una deposizione - giovedì - nell'ambito dell'inchiesta sul tentativo di colpo di stato del gennaio 2023 per impedire l'insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva.

L'ex capo di stato è chiamato a rispondere di alcuni episodi emersi nel corso delle indagini che hanno già portato ad una serie di arresti e perquisizioni per politici, ex ministri e militari a lui vicini e coinvolti nella presunta trama golpista.

Gli inquirenti chiederanno conto a Bolsonaro del documento sequestrato nel suo ex ufficio presso la sede del Partito liberale, 'Le forze armate come potere moderatore', in cui si delineava una roadmap in otto tappe per l'affidamento del controllo del governo alle forze armate, attraverso il ricorso alla legge di Garanzia dell'ordine pubblico. Un testo in cui si prevedeva anche l'arresto del giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes.

La difesa di Bolsonaro sostiene che l'ex presidente "non ha mai coordinato alcuna azione contro lo stato di diritto democratico".



