Zelensky: 'Il 2024 sia l'anno per ristabilire un mondo con regole'

"Il 24 febbraio 2022 poteva segnare la fine del mondo che conosciamo, un mondo di regole per proteggere la vita" e "il 2024 deve diventare il tempo in cui ristabilire completamente un ordine mondiale basato sulle regole". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "La Russia che non rispetta le regole deve restare nel passato, possiamo assicurarlo non facendo qualcosa, ma facendo tutto il necessario", ha aggiunto.

"Putin ha solamente due opzioni: finire all'Aia (presso la Corte penale internazionale) o essere ucciso da una delle persone che lo circondano e che ora uccidono per lui".

"Dobbiamo rendere la sicurezza nuovamente una realtà. L'anno 2024 richiede una reazione da parte di tutti noi. Se non agiamo, Putin renderà i prossimi anni catastrofici anche per altre nazioni", ha detto ancora Zelensky.

"Putin uccide chi vuole, che sia un leader dell'opposizione o chi considera un obiettivo - ha aggiunto il presidente ucraino -. Dopo la morte di Navalny, è assurdo vedere Putin come un legittimo leader dello Stato russo, è un criminale che mantiene il potere attraverso potere e la violenza".

Il ritiro dell'esercito ucraino dalla città di Avdiivka è stata una "decisione giusta" per "salvare quante più vite possibili", mentre i soldati ucraini lottavano per resistere all'assalto delle truppe russe. "E' stata una decisione logica giusta e professionale quella di salvare quante più vite possibile", ha affermato Zelensky.

Stoltenberg: 'vitale' che gli Usa approvino gli aiuti all'Ucraina

"C'è un vitale e urgente bisogno che gli Usa decidano su un pacchetto per l'Ucraina perché" Kiev "ha bisogno di quel sostegno": lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

