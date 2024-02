Von der Leyen: 'Se rieletta farò un commissario alla Difesa Ue'

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che se verrà riconfermata nell'incarico istituirà un commissario Ue "alla Difesa". Von der Leyen ha fatto la dichiarazione parlando ad un colloquio alla Conferenza per la sicurezza di Monaco.

Alla domanda se la Commissione europea avrà un commissario per la Difesa e se verrà dall'Europa centrale, Von der Leyen ha risposto, tra applausi: "Sì, se sarò il prossimo presidente della Commissione istituirò un commissario per la Difesa. Penso sia ragionevole. Da dove proviene, lui o lei, rimane (una questione) aperta ma naturalmente penso sia molto importante per i Paesi dell'Europa centrale ed orientale avere buoni portafogli e questo è un buon portafoglio".

"Ho ascoltato le dichiarazioni di Von der Leyen sulla sua volontà di voler dar vita a un commissario europeo alla Difesa. E' una proposta che mi vede assolutamente favorevole - ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco -, senza una difesa europea non possiamo essere protagonisti in maniera paritaria nella Nato e non possiamo avere azione efficace di politica estera".

