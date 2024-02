Brasile annuncia una troika sul clima con Emirati e Azerbaigian

Il governo brasiliano, che nel 2025 organizzerà la Cop30 nella città amazzonica di Belém ha annunciato la formalizzazione di un'alleanza per il clima con Emirati Arabi Uniti ed Azerbaigian. "Una cerimonia ad alto livello tenutasi a Dubai ha formalizzato la 'Road Map per la Missione 15', che sarà guidata dagli Emirati Arabi Uniti, dall'Azerbaigian e dal Brasile, come presidenti, rispettivamente, delle Cop28, 29 e 30", ha informato il ministero degli Esteri.

La "troika senza precedenti" si ispira alla proposta presentata dal Brasile alla Cop28, alla quale hanno partecipato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva e la ministro dell'Ambiente e del Cambiamento climatico, Marina Silva, è stato precisato. "E noi (tre Paesi) saremo giudicati dalla velocità con cui tradurremo le decisioni della Cop28 in azioni concrete", ha sottolineato Marina Silva.



