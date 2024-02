Macron, Mosca ha perso, manda a morte suoi spiriti liberi

"Mosca ha perso perché manda nei gulag e condanna a morte i suoi spiriti liberi": lo ha detto stasera Emmanuel Macron evocando la morte di Alexei Navalny, in una conferenza stampa all'Eliseo al fianco del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo la firma di un trattato bilaterale per la sicurezza. "Siamo determinati al vostro fianco a vincere contro la guerra d'aggressione della Russia. Mosca preferisce finanziare una guerra inutile e crudele invece di garantire i servizi di base per il suo popolo" ha aggiunto Macron.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA