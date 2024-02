Seychelles, cade accusa di stregoneria contro leader opposizione

Le Seychelles hanno ritirato le accuse di stregoneria contro il leader del principale partito di opposizione dell'arcipelago a oltre quattro mesi dal suo arresto.

Patrick Herminie, capo del partito United Seychelles e che ha dichiarato di volersi candidare alle elezioni presidenziali del 2025, ha ripetutamente denunciato il caso come politicamente motivato.

Herminie, anche ex speaker parlamentare, è stato arrestato e accusato lo scorso ottobre insieme ad altre sette persone nell'ambito di un'indagine sulla "stregoneria" e su atti "innaturali e superstiziosi". L'accusa aveva sostenuto di aver trovato il nome di Herminie in uno scambio di messaggi WhatsApp con un uomo della Tanzania fermato a settembre per possesso di oggetti legati alla stregoneria.

Al tribunale di Victoria, il pubblico ministero ha dichiarato: "Ritiro tutte le accuse contro Patrick Herminie" e altri quattro imputati. Herminie ha descritto il caso come un "abuso di potere" da parte del presidente, Wavel Ramkalawan.

