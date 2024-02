Medio Oriente, Tajani: reazione sproporzionata di Israele sui civili

"A questo punto la reazione di Israele è sproporzionata, ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di Ping Pong su Radio1,chiede a Israele di "evitare rappresaglie contro la popolazione civile palestinese".

Tornando sulla polemica tra l'ambasciatore israeliano e Sanremo, il vicepremier crede che "sia stato riportato l'equilibrio con l'intervento di Venier. Non credo che ci sia genocidio, certo Israele sbaglia perché sta provocando troppe vittime civili. Bisogna puntare alla liberazione degli ostaggi e far sì che cessi la violenza degli attacchi israeliani".

Quanto ai rapporti tesi tra l'amministrazione Usa e Israele, Tajani afferma che gli Usa "stanno chiedendo di non esagerare nella reazione. Posizione che abbiamo tutti, fermo restando che Israele è stata vittima di una carneficina, cose da nuove SS, da nuova Gestapo e anche peggio. Ma gli Usa come noi chiedono di non provocare tante vittime tra la popolazione palestinese".

Il ministro degli Esteri poi, su Radio1, commenta il divieto di ingresso da parte di Israele alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi, per le sue affermazioni sulle responsabilità del 7 ottobre.

"Non condivido le parole di Francesca Albanese perché l'attacco di Hamas è stato un attacco militare che puntava alla caccia all'ebreo e che ha avuto risvolti disumani con violenze e profanazioni di cadaveri, cose mai viste. Non è esatto quello che dice la signora Albanese e comprendo la reazione d'Israele. Davanti ad un conflitto bisogna essere prudenti". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, su Radio1, commenta il divieto di ingresso da parte di Israele alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi, per le sue affermazioni sulle responsabilità del 7 ottobre.

"Il ministro Tajani è stato in Israele: ha incontrato Netanyahu, il nostro ministro degli Esteri e il presidente del Parlamento, che gli hanno fornito i dettagli sugli sforzi di Israele per evitare vittime civili. Noi dobbiamo essere sicuri che Hamas non abbia più la capacità di attaccarci come il 7 ottobre. Stiamo provando a farlo, riducendo al mimino il numero di vittime civili". Lo afferma l'ambasciatore israeliano a Roma Alon Bar a margine delle celebrazioni del 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e Israele, commentando le parole di stamattina del titolare della Farnesina.

