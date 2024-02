L'Ecuador è il Paese più violento del Sudamerica

L'Ecuador ha chiuso il 2023 con il tasso di omicidi più elevato di tutta la regione sudamericana, con 46 morti violente ogni 100.000 abitanti e un incremento del 71,5% rispetto al 2022.

Secondo dati ufficiali dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Delitto (Unodc) nell'anno appena trascorso sono state infatti registrate 8.008 morti violente contro le 4.426 del 2022, un dato che rappresenta inoltre un'incremento dell'800% rispetto a solo cinque anni fa.

Il tasso di omicidi aumenta ulteriormente se si considera il dipartimento del porto di Guayaquil, diventato negli ultimi anni il principale crocevia dello smercio di cocaina colombiana verso gli Usa e l'Europa.

Qui l'indice delle morti violente in quartieri ad esempio come quello di Nueva Prosperina arriva fino a 114 omicidi ogni 100.000 abitanti, uno dei più alti del pianeta.

Per fare fronte all'aumento della violenza nel Paese il presidente Daniel Noboa ha decretato lo stato di eccezione a partire dal 9 gennaio che consente l'intervento delle Forze Armate in operazioni di sicurezza.

L'Ecuador ha scalzato da questa speciale classifica il Venezuela, che nel 2022 registrava un tasso di 40,4 omicidi ogni 100.000 abitanti crollato a 10,1 nel 2023.

La regione latinoamericana e dei Caraibi si conferma d'altra parte come la più violenta al mondo con 17 dei 20 Paesi con il tasso di omicidi più alto.



