Cremlino, 'non possiamo in alcun modo utilizzare Starlink'

Il Cremlino sostiene di non poter "in alcun modo" utilizzare i sistemi satellitari Starlink di Elon Musk. "Questi sistemi non sono certificati da noi, quindi non possono essere forniti ufficialmente qui e non vengono forniti ufficialmente", ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo l'agenzia Interfax aggiungendo che "di conseguenza" i sistemi Starlink "non possono essere utilizzati in alcun modo" dalla Russia.

Nel fine settimana l'intelligence militare ucraina ha invece dichiarato che le truppe russe utilizzerebbero sempre più i sistemi satellitari Starlink sul campo di battaglia. Elon Musk però nega che le cose stiano così. "Numerose informazioni false sostengono che SpaceX stia vendendo i terminali Starlink alla Russia. E' categoricamente falso", ha dichiarato Musk.



