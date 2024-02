Attacco su Kharkiv: almeno 7 i morti, sgominata un'intera familia

E' salito ad almeno sette morti e due feriti il bilancio dell'incendio scoppiato in seguito a un attacco russo lanciato nella notte sulla città orientale ucraina di Kharkiv. Lo rendono noto le autorità locali, specificando che tra le vittime ci sono anche tre bambini. Il governatore Oleh Syniehubov e il sindaco Ihor Terekhov hanno riferito che a colpire Kharkiv sarebbero stati droni russi Shaded lanciati dalla regione di Belgorod, che hanno centrato una stazione di benzina nel distretto di Nemyshlyansky causando un enorme incendio che ha investito 15 edifici residenziali. Le autorità della città ucraina orientale hanno specificato sui loro canali Telegram che i bimbi rimasti uccisi avevano sette anni, quattro anni e sei mesi di età.

Sgominata un'intera famiglia

"I russi hanno ucciso un'intera famiglia a Kharkiv: i genitori e tre bambini. La nostra rabbia è assoluta. Questo popolo pagherà per tutto", ha scritto su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andry Yermak, dopo che un attacco russo nella notte ha provocato un vasto incendio che ha coinvolto edifici residenziali nella città dell'Ucraina orientale.

In precedenza la polizia ha reso noto che in uno degli edifici residenziali a causa dell'incendio un'intera famiglia è bruciata viva: "Il padre, la madre e i loro tre figli di 7 e 4 anni e un neonato di sette mesi. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato nel corridoio della casa, mentre la madre e i figli hanno tentato di rifugiarsi in bagno". In un altro appartamento sono morti un uomo di 66 anni e la moglie di 65 anni.

Successivamente, la polizia ha reso noto che in seguito all'enorme incendio provocato dal bombardamento russo non è stato possibile recuperare il corpo del neonato morto con i due fratellini e i genitori nel rogo della casa: "La temperatura nell'appartamento era così alta che il corpo del bambino è stato ridotto in cenere, ciò che è hanno trovato i soccorritori è stato portato all'obitorio per gli esami". Il capo del dipartimento di polizia Sergy Bolvinov, citato da Unian, ha detto che "Presumiamo che la madre tenesse i bambini, abbracciandoli e premendoli al petto".

Zelensky, 'Bambini uccisi dalla follia russa'

"La realtà parla sempre più forte di qualsiasi parola. Un'intera famiglia è rimasta uccisa in un incendio la scorsa notte a seguito di un attacco russo su

Kharkiv utilizzando i droni "Shahed". I genitori e i loro tre figli sono stati uccisi. Oleksiy, il figlio maggiore, aveva sette anni; Mykhailo, il figlio di mezzo, aveva sei anni; e Pavlo, il figlio minore, aveva solo sette mesi. Questi bambini non avevano ancora visto la vita, ma furono uccisi a causa della follia russa".

Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l'attacco in cui sette persone sono rimaste uccise a Kharkiv. "Un'altra famiglia è stata uccisa: un uomo e sua moglie. Le mie condoglianze ai cari delle vittime", ha aggiunto. "Quattro persone sono state salvate, tra cui un bambino. Decine di persone sono state evacuate".

"È fondamentale rendersi conto che questo terrorismo non può rimanere impunito o rimanere senza una risposta giusta", ha affermato Zelensky, che pubblica le foto dell'incendio provocato dal raid e dei soccorsi. "I terroristi devono perdere la guerra che hanno iniziato. La Russia deve essere ritenuta responsabile di ogni vita che ha danneggiato e rovinato. Questo è l'unico modo per far sì che la sicurezza diventi nuovamente realtà".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA