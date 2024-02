Inaugurata l'edizione 2024 del carnevale di Rio de Janeiro

Nel corso della tradizionale simbolica consegna delle chiavi della città al Rei Momo, 'sovrano' popolare della festività, il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ha annunciato questa mattina l'apertura ufficiale dell'edizione 2024 del carnevale carioca. Nonostante da giorni la città sia già invasa da 'blocos', cortei estemporanei o più organizzati che attirano piccole o grandi folle soprattutto nel centro e nella zona sud della metropoli, l'attesa è tutta per stasera quando il sambodromo aprirà per le sfilate delle grandi scuole di Samba. Oggi e domani sfileranno le 16 scuole che compongono la Serie Oro, seconda divisione del 'campionato' carioca. Domenica e lunedì sarà la volta delle 12 scuole dell'elite del carnevale che compongono il Gruppo Speciale e si sfidano per conquistare la gloria del titolo più ambito. Da mesi percussionisti delle baterias, ballerini e altri componenti chiave delle scuole provano instancabilmente per cercare di eseguire alla perfezione la propria sfilata. Sarà poi visibile sotto le luci del sambodromo il lavoro portato avanti - lontano dai riflettori - da saldatori, carpentieri, artisti plastici e sarti addetti all'allestimento dei carri allegorici e alla realizzazione dei costumi per migliaia di componenti per ciascuna scuola.

Le sfilate del 2024 celebrano anche i 40 anni del sambodromo, struttura leggendaria e luogo sacro per i sambisti nato dalla matita dell'architetto Oscar Niemayer e inaugurato nel 1984.

Tutti venduti i biglietti per i 70.000 posti a sedere, cui si devono aggiungere i 'camarotes', palchi esclusivi che ospitano feste private e godono della migliore visuale della pista. Il risultato delle sfilate si conoscerà, come da tradizione, il mercoledì delle ceneri.



