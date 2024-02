L'Esercito russo accerchia Avdiivka e prepara l'assalto

Massiccia offensiva delle forze russe contro la città di Avdiivka, nell'Ucraina orientale, dove il sindaco annuncia un accerchiamento totale da parte dell'esercito di Mosca. Kiev riferisce che dal primo gennaio sul solo territorio della città ci sono già stati più di 800 bombardamenti aerei. E secondo il ministero della difesa britannico, la città ucraina rimane una priorità delle operazioni delle forze russe nel Paese.

Le forze russe, che da mesi cercano di accerchiare Avdiivka nell'Ucraina orientale, stanno attaccando la città "con grande spiegamento di forze", ha riferito giovedì il sindaco della città, descrivendo la situazione come "semplicemente irreale" in alcuni punti. "Purtroppo il nemico ci sta attaccando da tutti i lati, non c'è una sola parte della nostra città che sia più o meno tranquilla.

Stanno attaccando con forze molto grandi", ha dichiarato Vitaly Barabach in televisione. Secondo gli analisti, Vladimir Putin ha indicato al suo esercito la presa di Avdiivka come una priorità prima delle elezioni presidenziali di marzo.

"Negli scantinati delle case distrutte di Avdiivka, sotto le macerie, ci sono civili che non possono essere salvati", lo ha detto il capo militare ucraino dell'area Vitaliy Barabash, mentre la città nell'est del Paese è stata accerchiata ed è sotto l'assalto dell'esercito russo. Lo riporta Unian. "Nelle ultime 24 ore ci sono stati più di 50 massicci bombardamenti, circa 30 bombardamenti aerei. Dal primo gennaio sul solo territorio della città ci sono già stati più di 800 bombardamenti aerei", ha detto Barabash, definendo la situazione come "molto difficile".

"Il nemico preme da tutte le direzioni. I russi ci stanno prendendo d'assalto con forze molto estese. Non c'è un solo edificio che non sia stato colpito in città e non esiste un posto dove ci si possa rifugiare. Molto spesso le persone rimangono sotto le macerie, negli scantinati, e non abbiamo modo di tirarle fuori da lì", ha sottolineato Barabash, aggiungendo che questa mattina si trovano ancora nella città 941 civili: "Ieri l'evacuazione dalla città non è stata possibile per motivi di sicurezza: gli occupanti hanno bombardato pesantemente la strada".

Londra: 'Avdiivka rimane una priorità delle forze russe'

La città di Avdiivka, nell'Ucraina orientale, rimane una priorità delle operazioni delle forze russe nel Paese: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento di intelligence. L'esercito russo continua i suoi attacchi nella parte sud-orientale della città, dove si registrano combattimenti nelle strade, si legge nel rapporto pubblicato su X.

Nelle ultime due settimane, ricordano gli esperti di Londra, le truppe russe hanno schierato ulteriori forze nel settore di Avdiivka, aumentando la pressione sulle posizioni ucraine attorno alla città. I soldati ucraini, nel frattempo, continuano a condurre contrattacchi per garantire il mantenimento della principale via di rifornimento.

Secondo l'intelligence britannica, nelle ultime quattro settimane, circa 600 bombe guidate sono state lanciate contro le posizioni ucraine ad Avdiivka da aerei tattici. In particolare, martedì scorso (5 febbraio), gli aerei russi hanno aumentato il numero di attacchi con bombe guidate da 30 a 50 al giorno, il 66% in più rispetto alle due settimane precedenti. "La Russia quasi certamente continuerà la sua pressione offensiva in quest'area nelle prossime settimane - conclude il rapporto -, con un notevole uso di aerei tattici per sostenere i suoi sforzi".

