'Esercito russo ha accerchiato e sta assaltando Avdiivka'

Le forze russe, che da mesi cercano di accerchiare Avdiivka nell'Ucraina orientale, stanno attaccando la città "con grande spiegamento di forze", ha riferito giovedì il sindaco della città, descrivendo la situazione come "semplicemente irreale" in alcuni punti. "Purtroppo il nemico ci sta attaccando da tutti i lati, non c'è una sola parte della nostra città che sia più o meno tranquilla.

Stanno attaccando con forze molto grandi", ha dichiarato Vitaly Barabach in televisione. Secondo gli analisti, Vladimir Putin ha indicato al suo esercito la presa di Avdiivka come una priorità prima delle elezioni presidenziali di marzo.



