L'ex anchorman pro-Trump Carlson intervisterà Putin

L'ex anchor ultraconservatore della Fox, Tucker Carlson, intervisterà Vladimir Putin. "Il nostro dovere di giornalisti è informare la gente", ha scritto Carlson sul suo profilo X annunciando che il faccia a faccia con il presidente russo che due anni fa ha invaso l'Ucraina avverrà "presto" e sarà postato integralmente e senza paywall sul suo sito web e su X: "Elon Musk ci ha promesso che non la censurerà. Di questo gli siamo grati".

Da anni strenuo difensore del leader del Cremlino e feroce critico dei suoi oppositori in Occidente, l'ex anchor è diventato celebre per le sue tirate cospirazioniste e dichiaratamente pro-Trump al punto che un mese fa, alla vigilia delle primarie in New Hampshire, il suo nome è apparso tra i papabili al ruolo di numero due in una eventuale seconda amministrazione del tycoon.

Carlson che da giovedì è a Mosca ha precisato - in un video postato sul social che diffonde in streaming il suo nuovo talk show in abbonamento - che "ci sono ovviamente rischi in questa intervista e ci abbiamo pensato molto nel corso di molti mesi".

Poi riferendosi all'Ucraina ha aggiunto che "due anni dopo l'inizio di una guerra che ha cambiato il mondo, la maggioranza degli americani non è informata", accusando i media tradizionali nel mondo anglosassone di essere "corrotti" e di "mentire a lettori e spettatori".

E' da tempo che Carlson non fa mistero del suo desiderio di un faccia a faccia con il leader del Cremlino: in passato, senza prove, aveva detto che a impedirglielo sarebbe stato il governo degli Stati Uniti. L'intervista di cui ha dato notizia sarà la prima di un esponente dei media Usa da quando Putin ha invaso l'Ucraina quasi due anni fa.

Carlson è stato per anni una delle star della Fox fino a quando lo scorso aprile è stato messo alla porta dopo una serie di polemiche sia personali e professionali. Adesso arriva l'intervista a Putin che, secondo Carlson, servirà a controbilanciare il vasto spazio dato dai media Usa al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, le cui interviste, secondo l'ex anchor "sono sessioni cortigiane disegnate specificamente per amplificare le richieste di coinvolgere ancora di più gli Stati Uniti in una guerra nell'Europa dell'Est e per far pagare a noi questa guerra". Carlson ha infine affermato di non essere a Mosca perché ama Putin, ma "perché amiamo gli Stati Uniti e vogliamo che restino prosperi e liberi".

Il presidente Joe Biden ha indirettamente messo in guardia l'opinione pubblica dal non farsi illusioni sul capo del Cremlino: "Se non fermiamo il suo desiderio di conquista nei confronti dell'Ucraina, non si fermerà lì. Fare nulla non è un'opzione", ha detto il capo della Casa Bianca parlando del disegno di legge bipartisan da 120 miliardi che garantisce aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA