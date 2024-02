Cade elicottero in Cile, morto l'ex presidente Piñera

Era alla guida del suo elicottero ultraleggero insieme ad altre tre persone quando, probabilmente a causa del maltempo, il velivolo è precipitato nelle acque profonde del lago Ranco, nella regione de Los Rios, nel sud del Cile. E' morto così l'ex presidente cileno, Sebastian Pinera, 74 anni, l'unico degli occupanti che non è riuscito a mettersi in salvo.

Secondo le testimonianze dei sopravvissuti - sua sorella, suo cognato ed un nipote - l'ex capo di Stato non ha fatto in tempo a slacciarsi le cinture di sicurezza e si è inabissato con il suo Robinson-R66 a 40 metri di profondità. Pinera era andato a trovare un amico, l'imprenditore José Cox, e aveva deciso di fare ritorno alla sua residenza, poco lontana, nonostante la pioggia e la nebbia.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, e le immagini dei soccorsi giunti immediatamente sul posto davano ancora conto delle forti precipitazioni. Nel giro di poche decine di minuti sono iniziate a circolare le indiscrezioni della scomparsa dell'ex presidente. Ma almeno per un paio d'ore la notizia è stata trattata con la massima cautela e mentre gli addetti al soccorso recuperavano la salma, ufficialmente si diceva ancora di una persona scomparsa.

Il corpo dell'ex presidente, riferiscono media locali, è stato recuperato dall'interno dell'apparecchio, che si trovava ormai già adagiato sul fondo del lago.

Il governo del presidente Gabriel Boric, nel dare la notizia della scomparsa, ha annunciato i funerali di Stato e decretato il lutto nazionale. "Avrà tutti gli onori repubblicani che merita" ha affermato la ministra dell'Interno, Carolina Toha, a nome dell'esecutivo.

Le condoglianze sono subito arrivate dai governi della regione, prime fra tutte quelle del presidente argentino, Javier Milei, che ha emesso un comunicato sul profilo ufficiale della Casa Rosada, quando ancora non era arrivata la conferma ufficiale della morte da parte delle autorità cilene.

Personalità di spicco della politica regionale e punto di riferimento per tutta l'area conservatrice latinoamericana, Pinera ha guidato il Cile per due mandati, dal 2010 al 2014 e dal 2018 al 2022, essendo anche il primo presidente di destra dal ritorno della democrazia nel 1990. La sua ultima presidenza è stata caratterizzata dalle proteste sociali, e dai moti studenteschi. Ancora attivo in politica, si era opposto al movimento per la riforma della Costituzione, che aveva preso il via con le contestazioni delle sinistre. E' stato l'ultimo presidente prima della svolta a sinistra del Cile con Boric.

