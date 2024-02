El Salvador, Bukele si proclama 'rieletto con oltre l'85% dei voti'

Il presidente uscente di El Savador, Nayib Bukele, si è dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali con oltre l'85% delle preferenze in un post pubblicato su X. "Secondo i nostri calcoli - scrive - abbiamo vinto le elezioni presidenziali con oltre l'85% dei voti e un minimo di 58-60 seggi in Assemblea. Un primato nell'intera storia democratica del mondo".

Di fronte a migliaia di persone festanti, il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha celebrato durante la notte la sua vittoria elettorale, che gli ha assicurato un inedito secondo mandato non previsto dalla Costituzione, e quella del partito Nuevas Ideas (58 seggi su 60), sostenendo che "saremo il primo Paese della storia ad avere un partito unico in democrazia, con una opposizione completamente polverizzata".

Quando il Tribunale supremo elettorale (Tse) aveva scrutinato appena il 31% dei voti Bukele, dal balcone del Palazzo nazionale nel centro storico della capitale, si è proclamato "vincitore assoluto". "Qui non c'è polarizzazione - ha assicurato - e l'85% dei salvadoregni ha votato per seguire il cammino che abbiamo intrapreso nel primo mandato in piena libertà e piena democrazia", sottolineando fra le migliori iniziative adottate, lo stato di emergenza introdotto 22 mesi fa con cui sono stati sospesi molti diritti civili della cittadinanza.

"Avete visto - ha proseguito - come El Salvador è passato dall'essere il più insicuro Paese del mondo al più sicuro. Ora aspettate di vedere quello che faremo nel prossimo quinquennio". "Mai - ha concluso - un progetto politico in El Salvador ha vinto con il numero di voti che noi abbiamo ottenuto oggi", e per noi questo è "una pietra miliare nella storia delle democrazie"

Intanto, proseguono molto più lentamente del previsto le operazioni di scrutinio da parte del Tribunale supremo elettorale (Tse) che non ha potuto rispettare i tempi promessi per la comunicazione dei risultati preliminari.

Così, intorno alle mezzanotte locale (le 7 italiane), sono stati diffusi i dati relativi allo spoglio del 31,49% dei voti espressi nelle presidenziali, con l'assegnazione a Bukele di 1.295.888 voti, seguito da Manuel Flores (Fmln, sinistra) con 110.244 voti e da Joel Sánchez (Arena, destra) con 96.700 suffragi. Diffondendo questi dati, il Tse tuttavia non ha fornito statistiche preliminari sul numero totale degli elettori e sull'affluenza.

L'istituto di sondaggi Cid Gallup ha diffuso nella notte i dati di un exit poll realizzato durante la giornata elettorale in El Salvador secondo cui il presidente uscente Nayib Bukele è accreditato dell'87% dei suffragi, con tendenza a raggiungere il 90%.

Il direttore dell'Istituto, Luis Haug, ha aggiunto che sulla base di interviste a 21.000 elettori realizzate dall'apertura dei seggi alle 7 del mattino, al secondo posto si colloca Manuel Flores, candidato presidenziale del Fronte Farabundo Martì per la liberazione nazionale (Fmln, sinistra) con il 7%. Il terzo posto, fra i sei candidati che aspirano alla massima carica dello Stato, è invece attribuito a Joel Sánchez del

partito di destra Arena (4%).

Un simile nettissimo successo, ha preliminarmente indicato Haug, si profila per il partito governativo Cid Gallup che, nel collegio di San Salvador dove erano disponibili 16 seggi dell'Assemblea legislativa, ne avrebbe conquistati 14, lasciandone solo due alle altre formazioni politiche.

