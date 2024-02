Media, 'Hamas pronto a rifiutare l'accordo mediato a Parigi'

Hamas è pronto a rifiutare l'accordo mediato a Parigi per gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce il media saudita Al-Arabiya, ripreso anche dagli israeliani Ynet e Jerusalem Post. Hamas chiederebbe, secondo le fonti citate dal media saudita, un maggior numero di detenuti palestinesi da liberare da parte di Israele.



La risposta scritta a Egitto e Qatar - secondo fonti citate da un altro quotidiano saudita, Al-Sharq - conterrebbe anche la richiesta di un totale cessate il fuoco, da sempre rifiutato da Israele.

Il canale Channel 12 ha reso noto che, "contrariamente a quanto riportato in precedenza, è improbabile" che Hamas possa dare una risposta stasera. Lo riporta Times of Israel, aggiungendo che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, chiederà solide garanzie per la fine della guerra e il ritiro delle truppe israeliane. Parallelamente una fonte vicina ad Hamas ha annunciato al network palestinese Quds News che le parti in causa non sono vicine ad un accordo e ha confermato che Hamas chiederà il totale cessate il fuoco.

