Migranti: nove morti in un incidente stradale in Guatemala

Nove persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto oggi in Guatemala fra un autocarro e un furgoncino a bordo del quale si trovava un gruppo di migranti, per lo più cubani.

I vigili del fuoco hanno reso noto che i due veicoli si sono scontrati ad alta velocità, per ragioni non ancora appurate, all'altezza del chilometro 133,5 della statale verso il Pacifico.

Da parte sua l'Istituto nazionale per la migrazione (Inm) ha indicato che il furgone stava dirigendosi verso il Messico con a bordo una decina di passeggeri. Le vittime, di cui sei di nazionalità cubana, sono in via di identificazione, ma risultano essere sette uomini e due donne.



