In Israele manifestazioni pro ostaggi e contro Netanyahu

Sono da poco cominciate in Israele le manifestazioni per il rilascio degli oltre 130 ostaggi a Gaza - giunti a 120 giorni di cattività nelle mani di Hamas - e le dimissioni del premier Benyamin Netanyahu. In centinaia - secondo i media - hanno partecipato ad una prima protesta ad Haifa. A Tel Aviv davanti il ministero della difesa, il Forum delle famiglie degli ostaggi ha indetto una mega manifestazione il cui slogan principale è: '120 giorni sottoterra senza aria, gli ostaggi sono in pericolo mortale'.





