Un uomo muore dopo una caduta dalla Tate Modern di Londra

Un uomo è morto dopo essere caduto dalla Tate Modern di Londra, la celebre galleria d'arte moderna a Bankside lungo il Tamigi, frequentata ogni giorno da migliaia di turisti. Lo riporta la Met Police secondo cui il fatto non viene trattato come sospetto, anche se ancora non emergono ipotesi su come sia potuto accadere. Il decesso dell'uomo è stato constatato sul posto subito dopo l'arrivo dei soccorsi. La zona dove è avvenuto il fatto è stata transennata dalle forze dell'ordine. All'interno della Tate Modern è possibile raggiungere il decimo piano e affacciarsi a una balconata panoramica da cui si vede la capitale britannica.

