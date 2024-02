La pronipote di Goering: 'L'Afd mostra paralleli con il nazismo'

Bettina Goering, pronipote di Hermann, il principale luogotenente di Adolf Hitler, ha lanciato un monito contro l'Afd dicendo di vedere paralleli con la Repubblica di Weimar, quella che precedette l'avvento del nazismo nel 1933. Lo segnala il sito del quotidiano Die Welt sottolineando che la discendente di Goering ha detto: "Vedo lo stesso playbook", la stessa sequenza di piani dato che il partito si rifà alle strategie dei nazionalsocialisti per l'espulsione di massa delle minoranze.



"Al momento vogliono cacciare gli africani. Poi i musulmani. Gli ebrei seguiranno certamente. O forse i gay e le lesbiche", ha sostenuto Goering in un podcast rilanciato da due media. La donna d'altro canto ha auspicato più tatto nel trattare con i simpatizzanti dell'Afd. "Se si dice 'siete i nazisti, siete i diavoli', non si va da nessuna parte", ha spiegato.

