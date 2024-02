Fox news, gli Usa hanno iniziato i raid in Siria

Gli Usa hanno iniziato gli attacchi in Siria in risposta al raid di gruppi pro-Iran che ha ucciso tre soldati americani in Giordania.



Sono sei gli obiettivi colpiti dai raid americani in Siria in risposta ai raid in Giordania di gruppi pro-Iran che hanno ucciso tre soldati Usa. Lo riferisce Fox news precisando che sono sei le persone uccise, un dato che coincide con quello fornito dall'Osservatorio per di diritti umani in Siria. Si tratta, riferisce ancora la all news, di "un attacco su larga scala".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA