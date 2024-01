Al via l'assalto pacifico dei trattori nel cuore Ue di Bruxelles

Ha preso il via l'afflusso di trattori verso il quartiere europeo di Bruxelles in vista della manifestazione programmata per domani a poche centinaia di metri dalla sede del Consiglio Europeo dove si svolgerà il vertice straordinario dei leader Ue dedicato all'Ucraina e alla revisione del bilancio. Alcuni mezzi si sono già posizionati davanti alla sede dell'Europarlamento, mentre colonne di trattori hanno percorso i viali che portano verso il centro della città assordando i passanti con i loro clacson. Per domattina è previsto un raduno di un migliaio di manifestanti davanti alla sede del Pe a cui interverrà anche il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA