Serie tv con Nicole Kidman girata a Hong Kong ma non si vede in città

La serie tv Expats, prodotta da Amazon e ambientata e girata a Hong Kong, non è disponibile in città nonostante sia pubblicizzata come uscita mondiale. Lo riferisce il Guardian. I primi due episodi della serie drammatica, interpretata da Nicole Kidman e diretta da Lulu Wang di The Farewell, sono stati pubblicati venerdì ma sono elencati come "al momento non disponibili" per gli spettatori di Hong Kong. La serie, basata su un romanzo del 2016, The Expatriates, si concentra sulla vita di tre donne americane a Hong Kong.

L'indisponibilità dei primi episodi è stata attribuita da alcuni osservatori all'ambientazione del penultimo episodio, che si svolge sullo sfondo delle proteste del movimento degli ombrelli del 2014.

Da quando nel 2020 si è intensificata la repressione del governo di Pechino nei confronti del movimento pro-democrazia - ricorda il Guardian - le autorità sono diventate sempre più sensibili alle opere d'arte politiche o comunque critiche. Nel 2021 sono state introdotte leggi che impediscono le trasmissioni che violano l'ampia e draconiana legge sulla sicurezza nazionale, imposta nel 2020. Le leggi sulla censura hanno comportato l'ordine ai registi di tagliare le opere o il divieto di trasmissione di interi film. Le autorità hanno affermato che tali leggi non si applicano ai servizi di streaming, ma contenuti come Expats si trovano in una zona grigia poiché le piattaforme online sono ancora soggette alla legge sulla sicurezza nazionale.

