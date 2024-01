Per la Commissione Ue 'non sono soddisfatte' le condizioni per un accordo con il Mercosur

La Commissione europea ritiene che "le condizioni" per raggiungere un accordo commerciale con il Mercosur "non sono soddisfatte". Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo Ue durante il briefing quotidiano con la stampa.

I negoziati con i Paesi del Mercosur "proseguono" e "l'Ue continua a perseguire il suo obiettivo di raggiungere un accordo che rispetti gli obiettivi dell'Ue in materia di sostenibilità e che rispetti le nostre sensibilità nel settore agricolo", ha aggiunto il portavoce.

L'accordo di libero scambio Ue-Mercosur è tra le cause che hanno scatenato la collera degli agricoltori europei e, in particolare, francesi. Nella giornata di ieri l'Eliseo aveva indicato l'interruzione delle trattative per finalizzare l'intesa.

Il vicepresidente della Commissione europea responsabile del commercio, Valdis Dombrovskis, "è sempre pronto" a recarsi nei Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay) "nel caso in cui venga raggiunto un accordo politico", ha sottolineato il portavoce Ue, ribandendo tuttavia a più riprese che "allo stato attuale, l'analisi della Commissione europea è che le condizioni" per concludere l'intesa, anche alla luce delle evoluzioni nelle ultime riunioni, "non siano soddisfatte".

L'Eliseo ha fatto sapere che il presidente francese, Emmanuel Macron, ne parlerà con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, giovedì, a margine del vertice straordinario sul bilancio Ue.



