Blitz israeliano in un ospedale a Jenin. Militari travestiti da medici e donne

Tre persone sono state uccise dalle forze israeliane in un ospedale in Cisgiordania: lo ha reso noto l'Autorità nazionale palestinese. Le forze israeliane hanno ucciso i tre martedì mattina, all'interno dell'ospedale Avicenna di Jenin, nel nord della Cisgiordania, ha annunciato il ministero della Sanità palestinese.

"Tre martiri (sono stati) uccisi dalle forze di occupazione all'interno dell'ospedale di Avicenna", ha scritto il ministero.

In una dichiarazione congiunta, l'esercito, la sicurezza interna e la polizia israeliana hanno affermato che nell'operazione a Jenin "sono stati uccisi 3 terroristi' che si nascondevano nell'ospedale locale, indicando che il primo era "Mohammed Jalamneh, un terrorista di Hamas" che "progettava un attacco ispirato al 7 ottobre". Gli altri due sono - secondo la stessa fonte - Mohammed Ghazawi "un operativo dei Battaglioni

Jenin" e suo fratello "Basel Ghazawi, della Jihad islamica".

Un video diffuso sul web e ripreso dai media israeliani, mostra alcuni del commando dell'Idf apparentemente travestiti anche da dottori o da donne palestinesi.

Video Travestiti da dottori, l'irruzione dei soldati israeliani nell'ospedale di Jenin

L'esercito ha poi spiegato che Jalameh "aveva contatti con il quartier generale di Hamas all'estero". "Inoltre - ha aggiunto - aveva trasferito armi e munizioni ai terroristi per promuovere attacchi armati". Per lungo tempo - ha continuato l'esercito - "i sospetti si sono nascosti negli ospedali e li hanno usati come base per programmare attività terroristiche e condurre attacchi terroristici, nella convinzione che lo sfruttamento degli ospedali servisse loro come protezione contro le attività di controterrorismo della sicurezza israeliana. Questo - ha sottolineato - è un altro cinico esempio dell'uso delle aree civili e degli ospedali come rifugi e scudi umani da parte delle organizzazioni terroristiche"

Hamas, 'Un crimine vile, non resterà senza risposta'

"E' un crimine vile che non sarà senza risposta". Lo ha sostenuto su Telegram Hamas che ha detto di "piangere i martiri" uccisi dall'esercito israeliano mentre si nascondevano in ospedale a Jenin. Secondo Hamas "le forze della resistenza, che hanno giurato di combattere l'occupazione fino alla sua espulsione, non sono intimidite dagli omicidi o dai crimini del nemico".

